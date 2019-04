'NO es verdad': Niega Guillermo del Toro proyecto con Yalitza y Diego Luna

A través de su cuenta de Twitter, el director Guillermo del Toro descartó que se encuentre trabajando en un nuevo proyecto con Yalitza Aparicio y Diego Luna.

Varios medios de comunicación divulgaron los rumores de que el director estaba planeando una serie de cortometrajes donde la nominada al Oscar y Diego Luna trabajarían dirigidos por Guillermo del Toro.

Sin embargo, el director publicó que no sólo este proyecto no existe, si no que ni siquiera se ha encontrado con Diego Luna ni Yalitza Aparicio en ningún momento, informó El Universal.

"A ver: Esto se ha repetido y retweeteado por todos lados. Lo significativo es que NO es verdad. Diego, Yalitza y yo nunca hemos hablado de un proyecto de ese tipo. Nunca. Y sin embargo esta "noticia" se reproduce cientos de veces", tuiteó.

Proyectos reales

Actualmente, el director de "El Laberinto del Fauno" y "La Forma del Agua", se encuentra trabajando en otros proyectos, como una serie de libros inspirados en la historia del Fauno y algunas series animadas para Netflix.