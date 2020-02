Nada importó más que su masculinidad: Joven acusa a actor de Disney de abuso

CDMX.- El youtuber y actor de doblaje mexicano, Guillermo Aponte Mille, mejor conocido como Memo Aponte, fue acusado de abusar de una menor. Esta no es la primera ocasión que lo señalan, antes lo culparon de pedir los ‘packs’ de sus fans.

A través de las redes sociales, una supuesta exnovia lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía 13 años de edad, relató que su relación con el actor comenzó a ser incómoda y violenta, al grado de que llegó a ser violentada sexualmente por él.

La joven agregó que a partir de esa experiencia terminó su relación con Memo Aponte, quien no lo aceptó del todo bien y le advirtió que se arrepentiría.

La exnovia contó que intentó denunciar al youtuber ante las autoridades, pero no recibió el apoyo adecuado.

Ninguna autoridad me creyó, ninguna amiga tampoco, fui culpada al haber sido violada en todos los sentidos posibles. Me tardé años en superarlo, pero hay cosas que no se superan. Este hombre me marcó y él está intacto”, apuntó.