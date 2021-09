'Siento la bisexualidad dentro de mí': Nailea Norvid, a los 51 años

Ciudad de México.- Nailea Norvid, quien se ha destacado por sus villanas en la pantalla chica mexicana se sinceró y de buenas a primeras rompió su silencio para hablar de su sexualidd y proclamarse bisexual.

Hasta el momento, a la actriz de 51 años de edad solo se le conocían parejas del género masculino, por lo menos públicamente. Contrajo matrimonio con el escritor Fernando Gonzalez (papá de Camila Sodi), con quien procreó a dos hijas: Tessa y Naian González.

La confesión de la actriz melodramática se vertió durante una entrevista al canal de YouTube de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, después de hacer referencia a una instantánea que subió a redes sociales, donde aparecía besando a Claudia Ramírez, su compañera en la película “El Club de los Idealistas”.

Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su ‘hombre' porque si me ponen a una mujer, con la mujer o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros", reveló.