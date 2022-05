Nailea Norvind confirma regreso a las telenovelas y se defiende por vender en los tianguis

Ciudad de México.- El público mexicano aún recuerda a Nailea Norvind quien desde los 17 años participaba en la película “Gaby: A true story”, más tarde tuvo otros proyectos como “Quinceañera” y su carrera como actriz comenzó a tener éxito y en general comenzó a crecer y a posicionarse como una de las villanas favoritas de los melodramas mexicanos.

Pero con el tiempo empezó a dejar de participar en proyectos y a alejarse de los reflectores, y tras el paso de la pandemia se supo que Nailea Norvind vendía productos orgánicos en un tianguis para ganarse la vida, lo cual sorprendió a todos.

Fue ella misma quien orgullosa de su nueva faceta, compartió en las historias de su Instagram, varias postales en las que se le ve con un mandil, muy al natural, sin maquillaje ni peinado de salón y una gran sonrisa, compartiendo con la gente que se acerca a su puesto a preguntar acerca de sus productos orgánicos.

A la actriz se le ve con un mandil vendiendo sus productos en mercados. Foto: Instagram.

Tras la conmoción, la actriz originaria de la CDMX ofreció una entrevista en la cual explicó cómo la pandemia por Covid-19 fue un tremendo golpe para sus ingresos, por lo que desató su creatividad y salió a vender su propia marca de productos orgánicos en los tianguis y bazares de la Ciudad de México. Y enterada está que esto no sólo cayó de sorpresa sino que sorprendió a sus fans.

Al día de hoy y pese a los comentarios que le envían en torno a este tema, Nailea decidió hablar de frente sobre su nueva faceta, la cual busca combinar con su carrera en la actuación, pues en días recientes se confirmó que regresa a la pantalla chica para protagonizar la telenovela “Vencer la ausencia”, bajo la producción de Rosy Ocampo para de Televisa.

Nailea Norvind seguirá vendiendo sus productos, pues es algo que le apasiona. Foto: Instagram.

Para responder a la pregunta acerca de vender en el tianguis, la famosa intérprete se mostró orgullosa y defendió su nuevo negocio, pues destacó que no lo hace sólo por no tener trabajo. "Somos gente trabajadora. Estos emprendimientos no los hago por falta de trabajo como actriz".

La actriz melodramática se mostró entusiasmada de su regreso a la actuación, pero también confirmó que seguirá vendiendo sus productos, pues es algo que le apasiona y en lo cual puso tiempo, dinero y esfuerzo en crear su propia marca.

