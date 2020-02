¿Ñam ñam? Acusan en redes al comediante Richie O'Farrill de pedofilia

Ciudad de México.- El comediante Ricardo O'Farril, popular por haber realizado un especial de Netflix, así como por los contenidos "Deportología" y "Ñam ñam extravaganza", ha sido víctima de las redes sociales luego de que los usuarios comenzaran a acusarlo de pedofilia.

Y es que en la web se viralizó un fragmento de una presentación que el comediante hizo en Pachuca, Hidalgo, en el que hace un chiste en el que se muestra como pedófilo, y afirma que obtuvo placer al observar a un niño.

Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. (Señala su entrepierna) Me fijé en eso y se me empezó a parar durí.... ¡No, no es cierto", afirma Ricardo.