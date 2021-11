Silao.- María Jesús Domínguez López fue la nana de Enrique Rocha cuando el primer actor era tan solo un bebé, y vivía en Silao, Guanajuato, donde nació el 5 de enero de 1940. La considerada como "segunda madre" del actor, lo recuerda con cariño.

Enrique Rocha, conocido como “El Primer Actor” o “El Villano de México”, murió este 7 de noviembre de 2021 dejando un gran legado y reconocimiento para los silaoenses.

Sin embargo, una persona especial es quien lo recuerda con más cariño, se trata de María Jesús Domínguez López, conocida como “Doña Josefina”, quien fue la nana del actor silaoense durante cuatro años y medio, tiempo en el que se ganó el amor y respeto de Enrique Rocha.

En entrevista con AM, Doña Josefina, de 94 años, aún recuerda los detalles y experiencias que vivió siendo la nana del actor, pues estuvo a cargo de él, desde los 6 meses de nacido.

Tanto fue el cariño que ambos tuvieron, que Enrique Rocha la llegó a considerar su "segunda madre", pues el actor siempre acudía con ella en cada momento, desde la comida hasta para contarle los secretos más íntimos. Incluso Doña Josefina asegura que "él fue muy feliz conmigo".

Desde que tengo uso de razón nomás quería estar conmigo, nomás no me veía y empezaba a llorar, me decía mamá Nina. Él fue muy feliz conmigo”, detalló.