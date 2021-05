La supermodelo Naomi Campbell se convirtió en mamá a sus 50 años de edad

Reino Unido- Hace cuatro años, a sus 46 años de edad, Naomi Campbell le externó a su esposo el deseo de ser madre, y gracias a la ciencia, pudo concretar el sueño a sus 50 años de edad.

La famosa publicó una foto de los pequeños pies de la recién nacida, encima de sus manos de madre primeriza, dejando claro lo orgullosa que se siente al convertirse en madre y la felicidad que siente al respecto.

Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió Naomi.