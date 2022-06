México.- Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, causó polémica por recientes mensajes que compartió en sus rede sociales, y es que pidió a sus fans que no le soliciten fotos o saludos cuando lo vean en la calle 'porque le quitan su tiempo'.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el polémico cantante sonorense explicó que está muy ocupado como para que su 'poco tiempo libre' lo dedique a sus fans si lo encuentran en las calles.

No es la primera vez que el cantante de ´corridos tumbados' hace comentarios polémicos. Foto: Instagram

Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4,599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones... Maduren, maduren, es parte del crecimiento mi gente", se lee en un mensaje.

En un segundo texto insistió en las razones por las que no quiere que sus seguidores lo molesten cuando no está cantando arriba de un escenario.

"Si me ves patinando o en la calle mejor no me pidas foto 'que no las doy', no por mamón, me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Ja ja ja, no funciona así bebés, perdón", escribió.

En un concierto corran a abrazarme y bésenme PORQUE ESE SÍ ES MI TRABAJO en el escenario", aclaró en un tercer mensaje.

Natanael Rubén Cano Monge, nombre real del cantante nacido en Hermosillo, se ha visto involucrado en varias polémicas, la más sonada fue cuando se enfrascó en un pleito contra Pepe Aguilar, luego de que el cantante del género regional criticara los 'corridos tumbados'.

Hace un par de meses causó revuelo al asegurar que quería ser presidente, pues a través de una publicación en sus redes sociales destapó sus intenciones.

Su más reciente 'alboroto' fue debido a que expresó su molestia por no estar nominado en los Latin Billboard, pues dijo que él era merecedor del premio como Mejor Artista Mexicano "por ser el único, aparte de Bad Bunny, con dos álbumes en el top 50 de mi país".