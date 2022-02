México.- Natanael Cano, conocido por sus 'corridos tumbados' que lo han llevado a protagonizar varias polémicas, abrió su corazón en una entrevista en la que no pudo más y rompió en llanto al hablar del cantante que lo inspiró.

Natanael Cano fue el más reciente invitado al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, "El minuto que cambió mi destino", durante el cual el joven de apenas 20 años se conmovió hasta las lágrimas al hablar de Ariel Camacho, a quien señaló como su ídolo.

En la entrevista en la que Natanael Cano también habló de la polémica que protagonizó al pelearse con Pepe Aguilar, compartió que si decidió dedicarse a cantar fue por la influencia de Ariel Camacho, a quien no pudo conocer en persona pues falleció cuando él estaba muy chico.

Yo empecé por Ariel Camacho, siempre que yo estoy en una fiesta o con mis amigos digo 'aquí estuviera Ariel'", contó.

"Siento que fue tan parte fundamental mío, que siempre lo traigo conmigo", agregó.

El cantante fue entrevistado en el programa "El minuto que cambió mi destino". Foto: Captura de video

Explicó que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo, por lo que Gustavo Adolfo Infante le preguntó que si lo tuviera enfrente qué le diría.

"No sé, tal vez no lo valoraría como cualquier humano, solo cuando te mueres de valoran... que fue muy importante", dijo, pero su voz ya se notaba un poco cortada.

Al preguntarle sobre cuál canción de Ariel Camacho lo había marcado, Natanael contestó: "Todas... yo me sé todas, yo toco la guitarra... ya no puedo..." y fue cuando el cantante hizo la seña de que cortaran y comenzó a llorar.

El periodista trató de calmar al cantante, y le dijo que la entrevista era para que la disfrutara. "Este programa es para que tú te sientas agusto y nos digas lo que nos quieras decir", dijo Infante.

El cantante Ariel Camacho, vocalista y fundador de Los Plebes del Rancho, murió a la edad de 22 años en un accidente automovilístico ocurrido en Sinaloa, en 2015.

No se arrepiente de su pleito con Pepe Aguilar

Natanael Cano cobró fama luego de enfrascarse en un pleito virtual con Pepe Aguilar, quien criticó los 'corridos tumbados', pues en entrevista con El Escorpión Dorado se refirió a este género como “música mediocre, chafa y pinche”.

Ante esto, Natanael le contestó: “Si todos tienen gustos diferentes, ¿por qué abres el hocico?”.

Aunque Natanael contó que estaba muy 'morrillo' cuando pasó eso, no se arrepiente, pues gracias a eso tomó notoriedad.

Natananel Cano mezcla en sus canciones corridos con trap. Foto: Instagram

"Estaba bien morrillo, yo vi algo por ahí y me calenté, y hay un factor muy importante ahorita, que estamos viviendo, que se llaman redes sociales. Necesitas pintar algo, necesitas tener un perfil, tu identidad. Cuando uno hace esas cosas, lo haces más por redes", dijo.

"Fue la primera vez que yo experimenté una guerra... No me arrepiento porque al final es como si te dijera: 'me arrepiento de los tatuajes que tengo', porque sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estamos".

A través de su cuenta oficial de Twitter, Natanel Cano compartió la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante y se refirió a ella como "Mi mejor y más reciente entrevista".

Mi mejor y más reciente entrevista ����������https://t.co/n6sPq8RNvH — Natanael Cano (@NatanaelCanoo) February 20, 2022

