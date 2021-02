Papá de Natasha Dupeyrón niega que ella haya sufrido abuso sexual

Ciudad de México.- Después de que Natasha Dupeyrón, expresara en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual, Humberto Dupeyrón papá de la actriz habló a los medios de comunicación y aseguró que esto no había sido verdad.

Hace unos días la actriz explicó en su cuenta de Instagram que presuntamente fue víctima de abuso sexual hace algunos años, sin embargo, comentó que aún no se siente preparada para contar su experiencia y decir el nombre de su agresor.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Sale el Sol’, Humberto comentó que su hija jamás fue víctima de dicho delito asegurando que solo era un malentendido.

No, ella no, ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles… ella defiende a estas mujeres, es una mentira… Eso es mentira, nunca ha sufrido mi hija ningún tipo de problema, yo te lo diría, mi hija me habló para decir: ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así, a mí no me ha pasado nada papá y si te hablan para algo, tú diles que están equivocados’", comentó.