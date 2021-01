Nath Campos denuncia a youtuber Rix de abuso sexual; estaba en shock, recuerda

Ciudad de México.- La youtuber Nath Campos rompió el silencio y, a través de un video, narró la historia de abuso sexual que sufrió supuestamente por parte de su entonces amigo y, también creador de contenido, Rix.

Hace unas horas, la joven influencer publicó un video en la plataforma de YouTube donde cuenta que hace algunos años vivió una situación de abuso sexual después de una noche de antro.

En la grabación, Nath Campos narra que tras haber bebido mucho alcohol sus amigos se ofrecieron a llevarla a su casa, entre ellos el youtuber Rix.

Llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado”.

La influencer dice que tras llegar a su casa ella creyó que Rix se iría inmediatamente, pero que no fue así. Recuerda que se metió a su recámara a dormir y se percató que él le "hacía cosas".

No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”.