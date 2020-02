¡Necesitado! Hermano de Belinda vende sus fotos íntimas a cambio de dinero

México.- La cantante Belinda volvió a estar en el ojo de los reflectores, pero no por un nuevo romance ni pelea con la prensa, sino por su hermano Nachito Peregrín, quien fue señalado de enviar fotografías íntimas de él a personas gays a cambio de dinero.

La noticia de que Ignacio Peregrín vende sus fotos íntimas se dio en el polémico programa de espectáculos Chisme No Like, que conduce Elisa Beristain, donde se dijo que cada imagen la cobra en 5 mil pesos.

Mostraron una conversación de Nachito, supuestamente de WhatsApp, donde al parecer habla con el que parece ser un cliente, a quien le pide primero un depósito para poder mandarle las imágen, lo que provocó controversia.

Te doy mi palabra que te las mando, te lo juro, no soy un mentiroso, llegando me las tomo y te las mando”, se lee en una parte de la conversación.

El conductor Javier Ceriani explicó que el materia se los envió un mismo cliente de Peregrín y que se dice que empezó a hacer negocio de esta manera luego de que su papá le canceló las tarjetas.

Elisa Beristain agregó que el cliente les comunicó que Nachito cobra 5 mil pesos por mandar este tipo de servicios a sus clientes.

Los seguidores del programa de espectáculos en redes sociales enseguida reaccionaron, algunos dijeron que tal vez el hermano de Belinda necesita dinero, pero otros opinan que él puede hacer con su cuerpo lo que quiera.

El joven, quien debutó como empresario hace algunos años, pocas veces hace apariciones ante la prensa. Y cuando puede acompaña a Belinda a sus eventos sociales y conciertos.

Hace unos meses, Belinda y Elisa Beristain tuvieron un enfrentamiento cuando ella y su compañero Javier Ceriani presionaron a Lupillo Rivera, quien acabó confesando que sí tuvo un intenso romance de cinco meses con la cantante, a quien no le pareció que se filtrara es información.

Pero no quedó ahí, Belinda habló con Pepe Garza, esposo de Elisa, a quien le condicionó su participación en los Premios de La Radio 2019 a cambio de que el tema quedara cerrado.

Incluso, se especuló que Belinda amenazó a la conductora Elisa Beristain cuando se encontraba de visita en México.

Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante que ya sabía que estaba en México para que bajara los videos de ella y le decía a Lupillo: ‘dile Lupillo, dile que no mencione mi nombre en su canal, que no tengo porque salir, ella dijo no sé que’, claramente lo digo, fue Belinda, sí, Lupillo también está en esa llamada…”, dijo Elisa en su canal.