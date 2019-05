'Necesitas ayuda profesional', dice Adolfo Infante a Frida Sofia

México.- En el programa “De Primera Mano”, la semana pasada, Gustavo Adolfo Infante dijo que el problema entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán es un problema de dinero.

Y para probar su hipótesis transmitió un video con una entrevista que le hizo a Frida, en la que hablaba muy diferente respecto a su mamá, a como lo hace ahora.

Infante, dijo que todo el problema entre Frida y su famosa mamá se debe a que Alejandra Guzmán le dejó de dar dinero con la idea de que ésta, se pusiera a trabajar. Y Frida lo que hizo fue dedicarse a vender exclusivas.

Y fue precisamente el fin de semana cuando saltaron las alarmas porque Frida, ni tarda ni perezosa le respondió, de acuerdo a Vanguardia.

Hello mis amores, nada más quería aclarar algo. Porqué te estás burlando de mí, yo qué ch…. te hice. (…) No te cagues en mí, solo porque no te di una exclusiva.

Después de la serie -sobre su mamá- que no es verdad, ni tiene sentido. Y ya sé que me tomé el tiempo con el videíto, pero también tienen que considerar que a mi me gusta editar videos. Y qué digo, fuck you, obviamente fuck you porque no me conocen.

Nunca me voy a dejar pisotear, ya fue demasiado. Si tienes algo que decir dilo pero con hechos. Like, show me the fucking money”.

Ahora va la de Gustavo Adolfo Infante, quien nuevamente le responde a Frida Sofía. “Esto le ardió. Ella dice que desde muy pequeña trabaja”.

Y dice que la hija de Alejandra Guzmán no trabaja por su situación migratoria. También Gustavo Adolfo dice que la intérprete de “Hey Güera” ha sido muy prudente por amor y le cuestiona a Frida Sofía que para qué le dice cosas sobre su programa si como dice ella, no tiene éxito. Y le dice que necesita ayuda profesional.