Claudio Roca es Secundino Aguilar en ‘Malverde, el Santo Patrón’ que llega a Netflix

México.- Con Secundino Aguilar el actor Claudio Roca da un vistazo al pasado con la historia del Robin Hood mexicano ‘Malverde, el santo Patrón’ que recién se estrenó en Netflix.

Claudio Roca. Foto: Especial.

En entrevista con AM, el histrión habló sobre su personaje, lo que implicó hacer esta historia y el vistazo al pasado que ofrece al público.

Me alegra mucho que hayan recibido muy bien el proyecto porque fue un poco complicado para las producciones. Era año pandémico cuando me avisaron de mi personaje”.

Secundino Aguilar es un cura que tiene un problema mental, pues al ser bipolar, logró encajar con lo que muchos atravesaron justo en pandemia por COVID-19.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Justo mi personaje tiene un problema mental, es bipolar, pero no había esta condición en ese tiempo, al menos reconocida, y tuve que basarme en historias de gente famosa que fue declarada bipolar, veía más noticias de la época”, resaltó.

La telenovela protagonizada por Pedro Fernández se centra en Jesús Juárez -Malverde- quien supera su infancia en la orfandad y se convierte en un héroe tipo Robin Hood durante la Revolución mexicana, pero no puede olvidar a su primer amor, Isabel.

Malverde es Pedro Fernández. Foto: Especial.

Es protagonizada por Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones, con quienes tuvo más escenas.

La verdad con Pedro es mi segundo proyecto, y pues para mí es un tipazo, que le gusta proponer, no pudimos tener mejor Malverde. Igual con Carolina Miranda, Alejandro Nones, no los conocía pero me llevé una gran sorpresa en trabajar con ellos”, dijo.

Secundino es uno de los curas recién egresados del seminario y que reside en el pueblo de San Blas de Baca en Sinaloa. Es hijo de Ramón Aguilar, y sus hermanos con Isabel y Nazario.

Sobre lo que conocía de Malverde, Cladio dijo estar sorprendido por la profundidad y el significado del personaje histórico.

Claudio Roca es un cura bipolar. Foto: Especial.

“De entrada no es narcoserie, es la historia de Malverde en el Porfiriato, es nuestro Robin Hood mexicano que le quita a los hacendados para darle a los pobres, sigue esta línea de los antihéroes, un poco más light de la época y pone en modo superlativo todo; la verdad que a mí me sorprendió mucho que era mitad Yaki y mitad mexicano, me llevo muy buenas sorpresas de Malverde”, resaltó.

Época de la revolución

Para Claudio el mostrar esa parte histórica, es de los aciertos del proyecto.

“El guión es ficción pero tiene datos históricos: aparecen Pancho Villa, Emiliano Zapta, los primeros ferrocarriles de México, Porfirio Díaz…la adaptación fue bastante buena, porque aparece la primer llegada de la luz a Méxic, la mitad de la serie es con puras vela”.

Claudio adelantó que se encuentra trabajando en la segunda temporada de una serie, de la que no puede dar información, además de dos películas que verán la luz próximamente.

La telenovela está disponible en Netflix.