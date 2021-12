Netflix: Jacqueline Bracamontes tendrá ‘Una Navidad no tan padre’

AM.- Las historias de Don Servando (Héctor Bonilla) siguen, pero en la playa, lugar donde se creó “Una Navidad no tan padre” que se transmitirá el 21 de diciembre por Netflix.

En entrevista exclusiva con AM, Jacqueline Bracamontes habló sobre su personaje de ‘Alma’ y cómo fue grabar en tres diferentes épocas del año, para lograr el resultado de este película.

“El fin de la película es que se queden con un sentimiento bonito, lindo, es una película emotiva, chistosa que nos entretiene mucho”, dijo vía zoom.

“Una Navidad no tan padre” es una película que cuenta la historia de Don Servando, un viejo cascarrabias que al ser expulsado de una casa de retiro, se ve forzado a vivir con su hijo Fran y a convivir con un grupo de extraños a los que su hijo llama “Familia”.

En su primera entrega, la cinta conquistó a la audiencia alcanzando 2 millones de espectadores en salas. Es por esto que se decidió desarrollar una segunda parte en la que la temporada navideña tomara un protagonismo especial.

Me siento feliz, emocionada de que se estrene; fue complicado por el tema de la pandemia, por eso la llamamos ‘la película del año’ porque no se grabó en un mes, en una época, sino en tres épocas, pero por algo pasan las cosas, desde que nos dieron la noticia que se hacía la secuela, nos emocionamos muchísimo”, resaltó.

El 21 de diciembre de 2016, se estrenó “Un padre no tan padre”, y cinco años después, la historia refleja esa camaradería.

“Vivir con esa familia hippie, trasladarla a la playa fue muy lindo, también compartir con Don Héctor, que me hizo reír. También con Ángelica María, que cuando ves las escenas de ellos dos, cuando se pelean, me hicieron llorar, ¡me encantó!, vi a mis papás reflejados ahí”, reveló.

¿De qué va?

“Una Navidad no tan padre” sigue a la familia y Don Servando, muchos años han pasado desde que unió a la “familia” de su hijo Fran. Esta Navidad, la tía de Alma, Doña Alicia, los ha invitado a todos a su casa en la playa para celebrar.

Alicia es una guapa señora que al igual que Don Servando, tiene su temperamento. Cuando Alicia rechaza la existencia de Santa Claus y se impone a festejar con base en las tradiciones mexicanas, Don Servando decide hacer todo lo posible para que Alicia no arruine la Navidad a su querida familia.

“En el caso de Alma, poder re-interpretarla no fue lo mismo, era renovar a Alma, renovar la relación, porque no todo es lineal no todo es felicidad, y hay que meterle un poquito de picardía, pero fue un regalo muy hermoso estar con Héctor Bonilla, y Angélica María”, resaltó.

La cinta estará disponible por Netflix este 21 de diciembre, la garantía es diversión y mucha buena vibra.

