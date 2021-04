Netflix: Lloran a Danna Paola y Ester Expósito por cuarta temporada de Élite

Ciudad de México.- Danna Paola y Ester Expósito, quienes interpretaron en la serie de Netflix Élite a Lucrecia Montesinos Hendrich y a Carla Rosón Caleruega, respectivamente, no formarán parte de la cuarta temporada.

La plataforma streaming de Netflix anunció en sus redes sociales que “las nuevas clases de Élite comienza el 18 de junio”, con un breve video donde desfilan algunos de los personajes de la nueva entrega.

Hasta el momento, la serie española estrenada el 5 de octubre de 2018, en 190 países del mundo, ha presentado tres temporadas, en las que Danna Paola y Ester Expósito, han compartido créditos con actores como: María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Herrán, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, Arón Piper, Jorge López, Georgina Amorós y Mina El Hammani, entre otros.

A través de Twitter, seguidores de Danna Paola y Ester Expósito lamentaron que la actriz mexicana y la actriz española no aparezcan más en la producción de Netflx.

Incluso el nombre de Danna Paola se volvió tendencia, porque los internautas escribieron mensajes como estos:

Para qué voy a ver Elite si no va a estar Danna Paola?”.

Traen mucho mame con Elite S4 y la verdad es que yo la veía por Danna Paola y Ester Expósito, siento que ya no tiene chiste sin el elenco original, perdón pero me resisto al cambio”.

Elite ya no se ve chido porque no está la Danna Paola”.

Netflix cuándo entenderá que Elite ya no es lo mismo sin Ester Exposito ni Danna Paola? Ellos hacen que uno termine odiando esas series”.

Seamos sinceros Elite sin Lucrecia es decir Danna Paola no vale para nada”.

No me interesa la nueva de elite si no están danna paola ni ester exposito”.