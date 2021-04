Ares y Raquel vivirán su historia de amor en ‘A través de mi ventana’ para Netflix

México.- “A través de mi ventana”, exitosa novela de la venezolana Ari Godoy, será llevada a la pantalla de Netflix, y ya tiene a sus protagonistas, así lo anunció la plataforma a través de sus redes sociales.

“A través de mi ventana” es una obra literaria creada en Wattpad por Ariana Godoy, que cuenta con 1.28 millones de seguidores en Wattpad, con 406 mil en Instagram, con más de 176 millones de lectores, en su mayoría jóvenes.

Y con 10 millones de votos en Wattpad, será transferido a la pantalla, a nivel mundial, en la plataforma de Netflix.

Hasta ahora no han informado las fechas del estreno de la esperada película, la cual ya fue anunciada en las redes sociales de la plataforma streaming.

La más feliz es la actriz Clara Galle, quien se mostró emocionada por dar vida a Raquel.

Y los más felices son los fans, quienes le agradecen a Netflix que escuchara su petición, llevar a la pantalla la exitosa obra literaria “A través de mi ventana”, aunque algunos señalan que los protagonistas, Clara Galle y Julio Peña Fernández, no son como los habían imaginado en el libro.

Otros agradecen que por fin la película basada en la obra llegue a la pantalla de Netflix y que los protagonistas tengan rostro, pues llevan noches soñando con ellos, y por fin se revelan

Okey no son como los imaginé, pero lo acepto”, Por Dios, estoy gritando demasiado fuerte en estos momentos, ah, al fin mi Dios griego en persona”, “Ares parece típico chulito de barrio español”, “Es que no me la creo”, “No me gusta Ares”, “Necesito saber quién hace de Apolo y Artemis por Dios”, reaccionaron fans de la novela de Ari Godoy.