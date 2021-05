Netflix anuncia que habrá tercera y última entrega de ‘Luis Miguel, la serie’

México.- Netflix esperó el día de la transmisión del último capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” para anunciar que habrá una tercera y última entrega de la bioserie del “Sol de México”.

Con una fotografía de perfil de Diego Boneta, el gigante Netflix dio a conocer que el último episodio de la tercera temporada tendrá una sorpresa, lo que hace suponer que Luis Miguel aparecerá, como lo hizo en el primer capítulo.

Los más contentos son los seguidores de la bioserie de Luis Miguel, el cantante mexicano más escuchado en Spotify a nivel mundial.

¡Sustos que dan gusto!”, “Se pasaron con el final, lloré un shingo, no se vale…”, “¡No puede terminar así! Tío Netflix para cuándo la 3, urgente”, “El Sol merece una tercera y una cuarta temporada. No me puedes dejar así, Tío Netflix”, “Espero suelten pronto la 3 entrega Netflix”, “Amo a Boneta, lo hace genial, al Sol, y él canta como los dioses”, reaccionaron seguidores de la serie.