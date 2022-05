Netflix anuncia todos los estrenos para este verano 2022 ¡Toma nota!

Ciudad de México.- El verano está a la vuelta de la esquina y Netflix lo sabe, por lo que ya se antecede a los gustos y preferencias de su audiencia y suma a su ya vasto catálogo una gran cantidad de nuevas películas imperdibles listas para disfrutar.

El gigante del streaming sabe que no importa qué género o vibra estés buscando, siempre habrá una película para satisfacer cualquier estado de ánimo. Ya sea que el gusto se incline hacia las películas de acción, puedes seleccionar entre: The Grey Man, The Takedown, Interceptor, Day Shift, The Man From Toronto o Carter, sólo por mencionar algunas.

Mientras que para los que están buscando cómo subir la temperatura, las películas de amor toman terreno con: Love & Gelato, Persuasion, Love in the Villa, Purple Hearts o Wedding Season.

Si estás planeando una noche de cine familiar en la plataforma puedes encontrar títulos como: The Sea Beast, 13: The Musical y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, que sin duda mantendrán entretenidos a los miembros de la familia de todas las edades.

Toma nota, porque Netflix acaba de revelar las fechas de estreno de increíbles cintas que llegarán a su catálogo en los próximos meses y algunas de ellas suenan muy interesantes. Desde thrillers de los hermanos Russo hasta historias de ciencia ficción con Chris Hemsworth haciendo de malo de la historia.

Mayo

Déjate llevar - 6 de mayo

Incompatibles 2 (Francia) - 6 de mayo

Thar (India) - 6 de mayo

El arma del engaño (en algunos territorios) - 11 de mayo

El año de mi graduación -13 de mayo

Un maridaje perfecto - 19 de mayo

El fotógrafo y el cartero: El crimen de cabezas (Argentina) - 19 de mayo

Junio

Interceptor - 3 de junio

Garra - 8 de junio

Jennifer López: Medio tiempo - 14 de junio

La ira de Dios (Argentina) - 15 de junio

Spiderhead (La cabeza de la araña) - 17 de junio

Civil - 19 de junio

Amor y gelato (Italia) - 22 de junio

Julio

Hola, adiós y todo lo que pasó - 6 de julio

Relaciones peligrosas (Francia) - 8 de julio

Monstruo del mar - 8 de julio

Persuasión - 15 de julio

El hombre gris - 22 de julio

Corazones malheridos - 29 de julio

Agosto

El ascenso de las Tortugas Ninja: La película - 5 de agosto

13: El musical - 12 de agosto

Turno de día - 12 de agosto

Tiempo para mí - 26 de agosto

Primera semana de septiembre

Romance en Verona - 1 de septiembre

Más por venir este verano

Vizinhos

Buba: Once upon a crime (Alemania)

Temporada de bodas

Por Jojo (Alemania)

Beauty

Carter (Corea)

¿Qué culpa tiene el karma? (México)

I came by (Reino Unido)

Pipa (Argentina)

Seúl efervescente (Corea)

Togo (Uruguay)

El hombre de Toronto

