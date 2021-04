¿Qué pasará con el final de Monarca? Serie que Netflix canceló de repente

México.- Sin explicación, la plataforma Netflix dio por cerrado el proyecto “Monarca”, incluso sin que sus hacedores lo supieran, pero no sólo eso, la audiencia no podrá ver un capítulo final.

Y es que de un día para otro, Netflix le dio carpetazo a la tercera temporada de la serie en la que participan Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, quien se mostró agradecido y recomendó a la audiencia escribir o inventarse su propio final.

Al parecer, la decisión se tomó en una junta en la que se le sugirió al elenco no decir nada para evitar manchar la serie y no hacerla ver como un proyecto acabado.

El actor Osvaldo Benavides, quien participó en las dos temporadas, prefirió mostrarse agradecido con Netflix. Y aclaró que no le afecta, pues tiene compromisos laborales lo que resta del año.

Netflix confirmó que está cancelada la serie, no sabemos los motivos pero los tendrán y no le vamos a cuestionar nada a Netflix, que tiene un negocio tan claro y que lo hace tan bien”, dijo en redes sociales.

Sobre la cancelación de la serie, Juan Manuel Bernal, quien dio vida a Joaquín Carranza Dávila, aceptó en entrevista con Javier Poza que la noticia le cayó a todo el elenco como “balde de agua fría” y no habrá un final de la historia.

Conforme fue pasando el tiempo y vi que iban confirmando otras series pero no la nuestra, algo me dijo que no estaba tan errada mi intuición”, dijo.