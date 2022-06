Netflix anuncia el estreno de 'Merlina' la nueva serie dirigida por Tim Burton

México.- Netflix confirmó la salida de la nueva serie “Merlina” que será dirigida por Tim Burton y será protagonizada por la actriz Jenna Ortega en el papel principal.

Según lo subió Netflix a sus redes sociales, la serie es:

Un misterio detectivesco con elementos sobrenaturales que retrata la vida de la estudiante Merlina Addams”.

En el tráiler solo se revela a Jenna Ortega en el papel de Merlina, y hasta el momento no se ha confirmado la fecha de su salida en la plataforma.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Jenna en personaje. Foto: Instagram.

También participarán: Catherine Zeta-Jones y Christina Ricci en la serie, lo que emocionó a los fanáticos de la sombría familia Addams ya que Ricci interpretó el papel de Merlina en la inolvidable película de 1991 “Los Locos Addams” que a su vez está inspirada en la legendaria serie de los 60 del mismo nombre.

¿Quién es Jenna Ortega?

Jenna Ortega tiene 18 años de edad y es de ascendencia mexicana; aparece caracterizada como Merlina Addams en el tráiler de la próxima serie de Netflix.

Jenna Ortega. Foto: Especial.

En su corta carrera, ha aparecido en series exitosas como “You” de Netflix, “Jane the Virgin” y la serie original de Disney “Stuck in the Middle”.