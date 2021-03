Netflix estrena ‘Moxie’ película que revoluciona el feminismo

Ciudad de México.- La comediante Amy Poehler, conocida por la serie “Parks and Recreation”, dirige la película “Moxie”, que este 3 de marzo se estrena en Netflix con un claro mensaje de empoderamiento femenino.

"Moxie" es una historia inteligente de empoderamiento femenino de la Generación Z, destacan críticos.

La actriz Hadley Robinson interpreta al personaje de Vivian, una chica de 16 años dedicada completamente al estudio, por lo que no tiene vida social, lo que cambia cuando llega una nueva alumna, interpretada por Alycia Pascual-Peña, que obligará a Vivian a acabar con el ambiente tóxico y sexista del instituto.

La principal inspiración de Vivian para explotar contra el machismo en su escuela es su madre, a quien da vida Amy Poehler, quien en su papel de Lisa Carter, destapa una juventud rebelde y feminista.

Amy Poehler y Hadley Robinson en una escena de la película de comedia que tiene una duración de 111 minutos.

Será a través de una revista clandestina llamada “Moxie” que Vivian denunciará la discriminación y el sexismo en el instituto, transformandose después en un movimiento estudiantil liderado por jóvenes que se vuelven aliadas para luchar por sus derechos.

La revista "Moxie" revolucionará la forma de pensar de los adolescentes.

Las críticas para ‘Moxie’

Una historia dulce e inteligente de empoderamiento femenino de la Generación Z, que logra ser suficientemente memorable gracias a su encantador reparto y sus inclusivos valores políticos", es la opinión de Tomris Laffly, de la revista Variety.

Una comedia de instituto que se atreve a tener esperanza, sin ni siquiera sentirse culpable de ser ingenua. Y esto de alguna manera, es radical”, afirma Clarisse Loughrey del medio The Independent.

Amy Poehler consigue invertir los roles y hacer del exitoso quarterback el despreciable reflejo de las actitudes machistas que aún perduran en la generación Z"”, destaca Janire Zurbano de la revista Cinemanía.

Inspira novela a ‘Moxie’

La película “Moxie” está basada en la novela que lleva el mismo nombre, de la autora Jennifer Mathieu. El guión lo escribieron Dylan Meyer y Tamara Chestna.

Para tener una idea del estilo de esta historia, cabe recordar que Dylan Meyer además coescribió y fue productora ejecutiva de la película de Netflix “XOXO” (2016), protagonizada por Sarah Hyland, que cuenta la historia de Ethan, un joven DJ que publica su música en las redes sociales y finalmente es contratado para mezclar sus canciones en XOXO, el mayor festival de música del país.

El libro de Jennifer Mathieu.

Es novia de Kristen Stewart

Puede que el nombre de Dylan Meyer no sea tan conocido en el mundo del cine, pero sí en el mundo de la farándula, pues actualmente es pareja de la actriz Kristen Stewart.

Kristen Stewart y Dylan Meyer, quien publicó esta imagen en su cuenta de Instagram.

La protagonista de la saga “Crepúsculo” y la escritora han salido desde mediados del 2019, pero fue hasta el cumpleaños 30 de Kristen cuando Dylan le dedicó un mensaje muy especial a través de su cuenta de Instagram.

Mi persona favorita cumple años y deseo que todo el mundo escuche los sentimientos tan bonitos que tengo por ella”, escribió Dylan junto a una fotografía en la que aparece abrazando a Kristen.

Dylan Meyer felicitó con esta imagen a Kristen Stewart en su cumpleaños 30.

Dylan Meyer también ha actuado en películas como “The Death and Return of Superman”, “Wrestling Isn't Wrestling” y “Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer”.