Netflix estrena Snowpiercer: rompenieves, una serie de sobrevivencia

México.- Cuando la Tierra se congela y se vuelve un lugar inhabitable al exterior, el visionario Sr. Wilford crea un gran tren a manera de arca, en el que la humanidad debe refugiarse para sobrevivir.

A lo largo de los mil y un vagones que tiene este peculiar medio de transporte, la gente vive confinada y segregada por clases sociales, donde los de ‘La Cola’ son víctimas de la injusticia y su supervivencia depende de las políticas y caprichos de la élite, que viven al frente del ferrocarril.

Este punto de partida tan distópico que presenta la serie ‘Snowpiercer’, disponible a partir de hoy en Netflix, inevitablemente guarda ciertas similitudes con la pandemia actual del coronavirus que azota al mundo.

La serie, una especie de reboot televisivo de la cinta homónima de 2013, dirigida por el galardonado Bong Joon-ho, se basa a su vez en la novela gráfica francesa de culto ‘Le Transperceneige’.

El mexicano Everardo Gout dirigió el octavo episodio.

La historia comienza casi siete años después del congelamiento del planeta, cuando el tren comenzó a circular sin parar alrededor de éste.

Cansados de las carencias, la desigualdad y la violencia, quienes habitan ‘La Cola’ planean tomar el control de la locomotora, liderados por Andre Layton (Daveed Diggs), un ex detective de homicidios.

Los planes revolucionarios se alteran cuando las habilidades de Layton son solicitadas por el propio Wilford para resolver una serie de asesinatos que alteran el orden dentro del Snowpiercer.

Una de los principales cambios a la cinta de 2013, es que el personaje de Connelly es secretamente (se descubre en el primer episodio) la mente maestra detrás del tren.

Una de las cosas que me encantó de mi personaje es la posición que tiene, me pareció una oportunidad muy interesante poder interpretar a una mujer así. Me gustó su lugar y lo que dice de su fuerza.