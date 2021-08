¿Sin plan para el fin de semana? estos son los estrenos que llegarán a Netflix y Disney

AM.-Este fin de semana la acción invadirá a plataformas como Disney y Netflix, que sacan sus cartas fuertes para darle a sus suscriptores la mejor experiencia.

20 de agosto

Sweet Girl en Netflix

Una de las cintas más esperadas del año. FOTO: ESPECIAL

Película

¿Por qué verla?

Devastado por la muerte de su mujer, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija (Isabela Merced).

Pero cuando la búsqueda de la verdad lleva a Ray a un encuentro mortal que lo pone en peligro junto con su hija Rachel (Isabela Merced), su misión se convierte en deseo de venganza para proteger a la familia que le queda.

Todo va a estar bien- Netflix

La serie es dirigida por Diego Luna. FOTO: NETFLIX

Serie

8 episodios

¿Qué tiene de especial?

No sólo porque Diego Luna es el creador y director de esta tragicomedia que se desarrolla en CDMX y retrata la vida familiar moderna, sino que vale la pena por el elenco protagónico incluye a Flavio Medina, Lucía Uribe, Mercedes Hernández, Isabella Vázquez y Pierre Louis.

A través de una mezcla entre el drama y la comedia, ‘Todo va a estar bien’,cuestionará las ideas que hasta hace poco parecían inmutables: el amor romántico, los roles de género, las relaciones monógamas, la familia y el matrimonio.

La directora- Netflix

La directora es la nueva serie de Netflix. FOTO: CORTESÌA

Serie

¿Por qué verla?

“The Chair” (título en español pendiente) sigue a la Dra. Ji‑Yoon Kim (Sandra Oh) en su nuevo papel como directora del Departamento de Inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke. Ji‑Yoon se enfrenta a un conjunto único de desafíos: es la primera mujer que dirige el departamento y es una de las pocas personas de color entre el personal en la universidad.

¿Y Disney?

Una de las plataformas que va ganando potencia es Disney+, la que cada fin de semana ofrece novedades a sus suscriptores.

Sin duda, el Multiverso va ganando terreno dentro de ella, y es lo que la hace más atractiva, no sólo para niños, sino para adultos.

La recomendación AM

What If…?

El multiverso visto desde otra manera. FOTO: DISNEY

Serie de Marvel

Disponible

¿Por qué deberías verla?

What if...? le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas. Creando un multiverso de infinitas posibilidades, What If...? cuenta con la participación de distintos personajes del MCU como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, entre otros.

La primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

25 de agosto

¡Esto es sin duda lo Imperdible!

Black Widow

La película estará disponible el 25. FOTO: DISNEY

Película

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado.

Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores.

Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina.

La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

Otros estrenos en Disney

VIERNES 20 DE AGOSTO:

La fuente del amor (PELÍCULA)

Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos? (PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA)

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO:

Andi Mack (SERIE)

Temporada 3

Star Wars Vintage: Droids (SERIE)

Temporadas 1 y 2

Asombrosamente (SERIE)

Temporada 2





