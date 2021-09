México.- "Tudum" es el sonido que se escucha cada vez que se comienza a reproducir un título de Netflix, y también es el nombre del próximo evento virtual de la compañía, que fue creado para destacar los programas de la plataforma de streaming.

El primer evento Tudum de Netflix se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre.

Según la compañía, Tudum contará con las estrellas y creadores más importantes de Netflix de todo el mundo, que representan más de 70 series, películas y especiales.

Los invitados se unirán al escenario virtual para un día lleno de exclusivas y primeros adelantos.

Más de 70 producciones entre series y películas presentará Netflix. Fotos: Especiales

A qué hora ver 'Tudum'

La transmisión en vivo comenzará a las 10:00 de la mañana (tiempo de México) y se transmitirá a través de los canales de YouTube de Netflix en todo el mundo, además de Twitter y Twitch.

Los eventos del día incluirán nuevos avances y clips, paneles interactivos y conversaciones con los creadores y estrellas de Netflix.

Invitados al evento 'Tudum' de Netflix

Algunas de las figuras invitadas son Jennifer Aniston, Jonathan Bailey, Halle Berry, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Lily Collins, Idris Elba, Kevin Hart, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Adam McKay, Elsa Pataky, Maite Perroni, Adam Sandler, Zack Snyder, Alejandro Speitzer, Omar Sy, Charlize Theron, Finn Wolfhard y más.

Tudum presentará nuevos aspectos de muchos de los títulos populares más recientes y los próximos lanzamientos de Netflix, incluidas las temporadas que regresan de “Stranger Things”, “Bridgerton”, “The Witcher”, “La Casa De Papel” y “Cobra Kai”, así como películas taquilleras como “Red Notice”, “Don't Look Up”, “Extraction”, “The Harder They Fall” y “The Old Guard”.

Otros títulos que se presentarán durante el evento van desde “Army of Thieves”, “Black Crab”, “Cowboy Bebop” y “Emily in Paris” hasta “Ozark” y “The Sandman”.

La producción de Netflix ha sido considerable durante el último año y medio a pesar de los problemas de producción relacionados con la pandemia.

Lo más nuevo en Netflix

El servicio de transmisión estrenó recientemente un puñado de títulos de alto perfil, incluidos “Sweet Tooth”, “Shadow and Bone”, “Ratched” y películas como “Army of the Dead” de Zack Snyder y “America: The Motion Picture”.

Dónde y a qué hora verlo

El evento virtual “Tudum” comienza a las 10:00 de la mañana (hora de la Ciudad de México).

Se emitirá en los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos