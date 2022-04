‘Ni le contestó’: Omar Chaparro exhibe el desplante de Eugenio Derbez a Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Luego de la ceremonia de entrega de premios Oscar, Eugenio Derbez se ubicó en el ojo del huracán debido a que algunos famosos salieron a criticar al actor, como Mhoni Vidente, pero también hay quienes han elogiado sus logros como Omar Chaparro y Mauricio Ochmann.

Su amigo Omar Chaparro no perdió oportunidad para felicitar públicamente al también productor por el éxito obtenido al participar en “Coda”, pero a esta larga lista de felicitaciones de famosos se unió su ex yerno, Mauricio Ochmann, quien tras ver el triunfo le mandó una felicitación electrónica a Derbez.

Durante la rueda de prensa para presentar la nueva cinta “¿Y cómo es él?”, en la que comparte créditos con Mauricio Barrientos “El diablito”, fue donde Omar Chaparro y Mauricio Ochmann confesaron que le enviaron una felicitación a Eugenio Derbez.

Sin embargo, Omar Chaparro destapó que de los dos, sólo a él le había respondido el mensaje, lo cual dejó entrever que Ochmann había sido completamente ignorado por quien fuera su suegro.

Le mandé unos mensajes y me contestó muy bonito, pero no me gustaría decir lo que me contestó sobre todo porque Mauricio también le mandó mensaje y a él no le ha contestado”, reveló Imar.