Niega Tania Ruiz que Peña Nieto le haya pedido matrimonio

CDMX.- Hace unos días Tania Ruiz levantó sospechas sobre una posible boda con Enrique Peña Nieto al presumir en su Instagram un enorme anillo en varias fotografías que tenían mensajes muy cariñosos como "Por siempre y siempre", pero la modelo negó que el exmandatario le propusiera matrimonio.

La pareja tiene ya cerca de un año juntos tras el divorcio de el ex mandatario y Angélica Rivera y desde las primeras veces que se les vio juntos parecían estar muy felices y enamorados, por lo que no era de extrañar que se hubieran comprometido.

Incluso, la modelo ha compartido en varias ocasiones fotografías de sus viajes junto a su novio y en una entrevista de hace unos meses con la revista “Quién”, aseguró que era muy feliz al lado del ex Presidente de México.

Mediante videos de sus Instagram stories, la modelo compartió un par de imágenes que causaron furor, pues en las imágenes se veían juntas las manos de Tania y de Peña Nieto. En varias de las publicaciones se veía que la modelo llevaba puesto un enorme anillo, que muchos aseguraban tenía un diamante, lo que levantó las sospechas de una posible boda.

Además, en todas las imágenes, mensajes que fueron los que aumentaron los rumores.

Que dura siempre por amor y jamás por costumbre", "Forever and Ever!! My love!!" (Por siempre y siempre, mi amor)”, “Uno para el otro y los dos para Dios!! Tus manos y las mías... Siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere, siempre!", fueron algunas de las palabras que expresó Ruiz Eichelmann.