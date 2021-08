Jalisco.- Vicente Fernández no sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos como aseguraron sus familiares. El cantante padece una enfermedad que ataca a los nervios de todo su organismo y podría dejarlo en estado vegetativo.

Los médicos de Chente, quien tiene 81 años, compartieron más detalles de su salud en una conferencia de prensa este 16 de agosto, pero no hablaron sobre el Síndrome de Guillain-Barré que supuestamente sufre el padre de Alejandro Fernández.

Sólo se limitaron a informar que ya no se encuentra intubado porque le realizaron una traqueotomía para que pudiera respirar por su cuenta.

Una persona muy cercana a la familia Fernández, contó a la revista TVNotas la enfermedad silenciosa que atacó el cuerpo del intérprete de “Por tu maldito amor”.

Te voy a confesar algo, don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”, reveló la fuente a la revista de espectáculos.

Luego de que el artista perdiera la movilidad a principios del mes, la familia tuvo que llamar a una ambulancia, y desde entonces, se encuentra hospitalizado.

Los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas, por eso fue que lo operaron de emergencia, y a eso súmale que a sus 81 años no es tan fácil recuperarse de este tipo de lesiones. Entonces, en el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se había caído”, continuó la fuente.