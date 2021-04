Si yo caigo, tú también: Larry Ramos a Ninel Conde, asegura que le dio $60 millones

México.- Ninel Conde, quien se deslindó de su esposo Larry Ramos, a partir de que fue detenido de manera temporal por el FBI, por fraude millonario, podría enfrentar problemas legales por haber recibido 60 millones de pesos.

Según TvNotas, Larry Ramos estaría decepcionado y molesto por la traición de Ninel Conde, quien enseguida emitió un comunicado para deslindarse de los fraudes de su pareja.

En el comunicado, la actriz y cantante se dijo ajena a los problemas legales del colombiano y a su vez deseó que todos se resuelva conforme a la ley y en beneficio de todos.

Pero un amigo cercano a Larry habló para la revista y dejó claro que al “Bombón asesino” no le será fácil deslindarse de los líos legales de su esposo, pues ella recibió unos 60 millones de pesos.

Pese a que le advirtieron los riesgos de salir con Larry Ramos, Ninel Conde ahora podría enfrentar un grave problema legal. Foto: Facebook.

Agregó que, alterado, Ramos le dijo que estaba cayendo al precipicio y tenía miedo de no saber lo que pasará con él, pues personas cercanas le dieron la espalda, empezando por Ninel Conde.

Me dijo que sabía que ella ya se había deslindado de él, que había visto el comunicado que ella había mandado y una entrevista (al conductor Raúl de Molina) que le dolió, aunque lo veía venir”, contó el amigo.

Según Larry Ramos, Ninel Conde sí se involucró en sus negocios, lo que ahora tendría que afrontar ella con la ley si se comprueba que es verdad. Foto: Facebook.

Ninel Conde estaba con Larry Ramos al momento de su detención

El amigo de Larry Ramos contó que Ninel Conde sí estaba con el empresario al momento de su detención en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, aunque ella lo niega.

Me dijo que cuando el FBI lo capturó, a Ninel la dejaron ir y ella sólo tomó su maleta, lo vio con desprecio y ni siquiera se despidió de él”.

Agregó que Ninel no le responde las llamadas ni mensajes al colombiano, lo que lo tiene muy enojado, y ya advirtió que “‘Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante’”.

Larry me contó que a Ninel le dio dos millones de dólares (casi 40 millones de pesos) en efectivo, pero que eso no era todo. También, me aseguró que él pagó el video que acaba de hacer al lado de Juan Magán (del sencillo ‘Tú me pones a pecar’), él pagó su disco”.

Pero no sólo eso, al parecer, también invirtió en un negocio de trajes de baño que Conde emprendió en Estados Unidos.

Pero eso no es todo; además, dice que en México ella también recibió más dinero de él”.

Además, al saber que Ninel quería vender su departamento de Nayarit, Ramos se lo compró por un millón de dólares (unos 20 millones de pesos), pero no lo puso a nombre del colombiano, “además, ella le ayudaba en sus negocios a él”.

Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, fue detenido de forma temporal el pasado 16 de abril por el FBI, por fraude millonario. Foto: Especial.

La prima de Larry le hizo varias transferencias a Ninel a través de su contadora, una señora llamada Iris Mercado, para que ella se lo diera a él. También, usaron empresas de Ninel para triangular el dinero”.

Al final, el amigo cercano de Larry comentó que esto convierte a Ninel Conde en cómplice porque el dinero sería parte de los más de 430 millones de pesos con los que Larry defraudó a unas 200 personas.

Por eso dice que si Ninel le da la espalda, se la lleva entre los pies. Eso es algo que ya le mandó decir a ella. Si Ninel no lo apoya, la va a meter en el problema más grande de su vida”.