‘Fue un ritual’: Ninel Conde niega que esté casada con Larry Ramos

México.- Ninel Conde hizo tremenda confesión a Raúl de Molina, le dijo que no puede divorciarse de Larry Ramos, en quien pesan más de 200 denuncias por fraude millonario, porque en realidad no está casada con él, y explicó que lo que tuvieron el 29 de octubre de 2020 más bien fue un ritual.

Yo no estoy casada realmente, yo no estoy legalmente casada, legalmente no, fue un ritual espiritual”, aseguró Ninel Conde para “El Gordo y la Flaca”.