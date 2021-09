Ninel Conde reacciona a fuga de Larry Ramos y niega que sea investigada

México.- Ninel Conde, a través de su abogado, se deslinda de la fuga de su esposo, el colombiano Larry Ramos, y deja claro que no está siendo investigada por este hecho.

Los abogados del “Bombón asesino” confirmaron la información en un comunicado a dos días de que el esposo de Ninel se quitó el grillete electrónico y huyó del departamento donde se encontraba en prisión domiciliaria, en Miami.

La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades; en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”.

Explican que la actriz de la telenovela juvenil “Rebelde” se encuentra afectada emocionalmente por esta complicada situación legal que vive el colombiano, por lo que pide comprensión y espacio para asimilar lo que está pasando.

La firma de abogados promete que cuando Conde se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no dará ninguna declaración.

Y aclaran que si las autoridades la citan a declarar, estará dispuesta a hacerlo.

Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”.