Ninel Conde pensó que el vestido de novia de Benito Santos era gratis y aún lo debe

México.- La actriz y cantante Ninel Conde, quien se casó hace unos días en una íntima ceremonia con el colombiano Larry Ramos, a la que asistieron 40 invitados, aún le debe el vestido de novia que usó al reconocido diseñador Benito Santos.

Según la periodista Nelssie Carrillo, el ‘Bombón asesino’ pensó que con reconocer y mostrar el trabajo de Benito Santos en redes sociales era suficiente.

Algo a lo que se enfrentan muchos artistas y diseñadores es a la falta de reconocimiento por su labor, pues ya se han viralizado casos de personas que quieren pagar trabajos con ‘publicidad’ en redes sociales”, escribió la periodista.

Según ‘Suelta la Sopa’, la actriz de la telenovela ‘Rebelde’ se sorprendió al recibir la factura, pues le dijo que creía que con hacerle publicidad en sus redes sociales ya habían saldado la deuda.

Según la periodista Nelssie Carrillo, el diseñador le envió la factura del vestido de novia a Ninel Conde, quien se sorprendió, pensó que era gratis. Foto: Especial.

Esta reacción llevó al reconocido diseñador a decidor no inmiscuirse en un escándalo para no manchar su carrera y accedió a no cobrarle el vestido a Ninel, pero aseguró que jamás le hubiera dado un diseño exclusivo de haber sabido que se comportaría de esa manera.

El pasado miércoles 28 de octubre, Ninel Conde se vio envuelta en un escándalo luego de su boda con Larry Ramos, que fue cancelada por las autoridades de la Ciudad de México, debido a la pandemia del coronavirus.

Por encima de que no pagó el vestido, Ninel Conde agradeció a través de su Instagram a Benito Santos por el vestido de cuento de hadas que le diseñó, ‘justo lo que quería’, pero ¿gratis?.

Así como le agradeció a él, también mencionó en redes sociales a su maquillista, peinador, a su fotógrafo y al del banquete a los que habría que preguntarles si les pagó o lo tomó como un acto publicitario.