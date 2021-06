Ciudad de México.- De “chantaje”, de “mentira” y de “acucia legal mal utilizada” describió la abogada de Giovanni Medina la demanda de violencia doméstica que Ninel Conde interpuso contra el papá de su hijo Emmanuel, y que perdió por falta de pruebas.

La acusación de la llamada “Bombón Asesino” por violencia doméstica en contra de su ex esposo Giovanni Medina se dio a conocer en noviembre del 2020 y es hasta junio del 2021 cuando la resolución falló a favor de Medina.

La abogada Jenny Hernández, representante legal de Giovanni Medina explicó en una entrevista al programa “Venga la Alegría” que por falta de pruebas no se vinculará al exesposo de Ninel a proceso.

La litigante aseguró que las fotografías en las que Ninel Conde tiene marcas en la cara, no fueron pruebas contundentes en contra del empresario.

No existen esos elementos de la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, apuntó.