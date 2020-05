Ninel Conde presume su abdomen definido con mini traje de baño color azul turquesa

México.- La actriz y cantante Ninel Conde se adueñó de la atención de los internautas con una fotografía en la que luce su espectacular figura, para la cual usó un mini traje de baño azul turquesa que le ayudó a resaltar toda su belleza.

El ‘Bombón asesino’, como es conocida la cantante en el medio artístico, es el claro ejemplo de cómo a pesar de estar pasando por un momento difícil, sabe mantener la cara en alto y seguir en contacto con sus fans.

Y es que Ninel Conde se mantiene activa en sus redes sociales, pues actualmente es el único medio por que la guapa mujer de 43 años puede estar en contacto directo con sus admiradores.

Conozcan mis #condetips para tener un abdomen definido. Vayan a mi canal de YouTube, les comparto la rutina completa. Link en mi bio”, escribió la intérprete de ‘El bombón asesino’.

En la foto que compartió con sus 4 millones de seguidores en Instagram, Ninel posa en un diminuto traje de baño, cuyo bikini deja a la vista su definido abdomen, que forma parte de su perfecta figura, que para lograrlo, compartió sus tips en su canal de YouTube.

A los segundos de la publicación, los comentarios para halagar su belleza y lo bien que se mantiene no esperaron, y una de las primeras en darle ‘Like’ fue la conductora Andrea Legarreta.

Wow, que bellísima y que bello cuerpazo”, “Eres una diosa”, “Lindura de mujer, eres como el sol radiante, saludos Ninel, besos”, “Que linda eres, Dios bendiga tu belleza, desde Venezuela, un besote mujer hermos”, “Wow que hermosa muñeca, eres un bombón de mujer, cuidate”, le comentaron fans.

Actualmente Ninel Conde atraviesa por una situación difícil, su ex pareja, Giovanni Medina, no le permite ver su hijo Emmanuel Medina desde el pasado 12 de marzo cuando el niño le pidió pasar la noche en casa de su papá, lo que le dio a ella la oportunidad de cumplir una fecha de trabajo en Tijuana, pero a su regreso se encontró con que Giovanni no le permitiría verlo, sino hasta que pase la cuarentena.