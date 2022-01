México.- Ninel Conde ha probado de todo para mantenerse en forma, que si la dieta, que si las fajas, que si las cremas, que si una cirugía por acá, otra por allá, y ahora la cantante y actriz está probando unas ‘gotitas’ que quitan el hambre y que recomienda también para los niños.

La artista de 45 años que el año pasado se vio envuelta en varias polémicas, como la detención de su esposo Larry Ramos por fraude o su relación cercana con el narco Arturo Beltrán Leyva, ahora desata la polémica por su tip para adelgazar.

A través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde ha publicado varios videos en los que comparte a sus seguidores su rutina de alimentación y skin care, y en los que a veces responde a las preguntas de sus seguidores.

En una de estas transmisiones en vivo, la llamada “Bombón Asesino” mostró a las “bombonas” y “bombones” su desayuno, pues dice que le han preguntado mucho qué come para mantener su peso.

Ninel compartió que al levantarse, se prepara un licuado para tener energía suficiente e irse a hacer ejercicio.

Desayuné un licuado con tres cucharadas de avena, un scoop de proteína, una cucharadita de crema de almendras sin azúcar y sin sal añadida, y me fui a entrenar como si no hubiera un mañana”, explicó Ninel.

La cantante prosiguió con su respuesta y presumió un platillo que es su segundo desayuno, que contiene lo lindo de su México querido.

“Después de entrenar esta es mi segunda comida que son tres claras de huevo con verduras, aguacatatzo (aguacate), miren lo lindo está en mi México querido, mis tortillas, una de nopal y una de maíz, así que me haré unos taquitos de huetvatzo (huevo)… con su salsita mexicana, muy importante, porque comer sano no significa comer sin sabor y desabrido”, reveló.

Ninel Conde enseguida aclaró que antes de su licuado y su desayuno de tres claras de huevo, se tomó sus “gotitas hermosas” para controlar el hambre y también la ansiedad.

Obviamente antes de todo esto, antes de irme a entrenar, me tomé mis gotitas hermosas que ya están a la venta, que se las he estado compartiendo, luego no digan que no les doy mis ‘Conde tips’ para controlar el hambre y la ansiedad”, declaró.