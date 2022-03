México.- Entre Ninel Conde y Giovanni Medina las cosas van mejorando, y es que aunque la expareja aún mantiene un pleito legal por la custodia de su hijo, la cantante ya retiró la demanda por daño moral contra él.

El año pasado, la actriz y cantante conocida como 'El Bombón Asesino' demandó al padre de su hijo por daño moral, luego de que él hiciera declaraciones respecto a que estaba relacionada con el narcotráfico y lavado de dinero, según explicó el abogado de la artista en su momento.

Giovanni Medina y Ninel Conde aún se encuentran en un pleito legal por la custodia de su hijo. Foto: Instagram

Ahora, fue el propio Giovanni quien explicó que Ninel había cambiado de parecer, pues ya retiró esta demanda en su contra.

En entrevista con el programa "Ventaneando", Giovanni Medina habló sobre este proceso legal.

Creo que se tomó una decisión adecuada, hubo una desestimación en esta demanda de daño moral. Entonces, creo que hemos logrado un paso más, es una situación menos", explicó.

Sin embargo, Ninel y Giovanni aún pelean por la custodia del pequeño Emmanuel. "Por ahora, queda únicamente el tema de la custodia, que estamos esperando a que haya una sentencia firme y es todo".

Para Giovanni, la decisión de Ninel de retirar la demanda en su contra fue lo mejor, pues es un avance para lograr la paz entre ambos.

Ante el cuestionamiento de los conductores del programa de TV Azteca sobre si tenía contacto con 'El Bombón Asesino', respondió: "Sí platiqué con ella por medio de un interlocutor. Yo creo que ya no tenía ningún sentido. En dado caso de que ella hubiera querido continuar este procedimiento, y no le favoreciera el resultado, iba a tener que pagar los costos de juicio", detalló Medina.

"Tomó una decisión adecuada, además de que no estaba bien asesorada jurídicamente. Yo me sentía firme y sólido, pero siempre le manifesté que mi postura es la paz, el acuerdo y el entendimiento", agregó el ex de Ninel.

'El Bombón Asesino' no ha hecho declaraciones al respecto. Foto: Instagram

Giovanni agregó que la actriz y cantante sigue teniendo contacto con su hijo a través de visitas que se llevan a cabo en su casa.

"Para construir el vínculo hay que seguir trabajando en eso. Sin embargo, las visitas se han desarrollado con respeto, civismo y cordialidad. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que se lleve a cabo", contó.

Giovanni compartió además que ya está saliendo con alguien más, y aunque no quiso dar detalles de esta nueva relación, se supo que es una mujer de nombre Dany.