Ninel Conde revela que fue víctima de violencia sexual por parte de Giovanni Medina

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, reveló que fue víctima de violencia sexual por parte de su expareja Giovanni Medina.

Desde hace más de un mes la actriz emprendió una batalla legal contra Medina, pues no le permite convivir con su hijo Emmanuel más que por medio de algunas llamadas telefónicas y visitas sumamente controladas, en las que le pedían que no llevara su teléfono celular.

En esta ocasión, durante una entrevista para ‘De Primera Mano’ la actriz recordó los momentos difíciles con su expareja en la intimidad después de regresar de trabajar.

El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo. Me apretó mi cuellito, la mano”, reveló.