Esto dijo Ninel Conde en televisión sobre la fuga de su esposo Larry Ramos

Estados Unidos.- Ninel Conde habló en exclusiva para la cadena Telemundo sobre la situación que enfrenta actualmente, luego de que su esposo Larry Ramos se dio a la fuga y ahora es buscado por el FBI.

En entrevista para el programa "El Colador", de la cadena Telemundo, Ninel Conde aseguró que ella no tiene problemas legales por la situación de su esposo, y contó cómo se siente por este complicado momento que atraviesa.

La conductora cubana Aylín Mujica comenzó la entrevista preguntándole a Ninel cómo se sentía por todo lo que estaba pasando, y ‘El Bombón Asesino’ comparó su situación con el hecho de enfrentar la muerte de alguien, pues es algo que nadie se espera.

“Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, es un ejemplo terrible, pero es como que no te lo esperas, es un duelo, una situación muy difícil a nivel personal que estoy trabajando”, confesó la cantante.

Ninel agregó que es todavía más difícil enfrentar la situación por todas las “barbaridades” que se dicen alrededor del tema “es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza... sin imaginarse que hay un ser humano que está sintiendo”.

La también actriz dijo: “Todos tenemos derecho a tomar decisiones correctas incorrectas... yo creo que solo Dios es perfecto”.

Al cuestionarle si a ella la estaban buscando agentes federales, Ninel negó que ella tenga algún problema legal.

No, a mí nadie me ha venido a buscar, a mi nadie me ha interrogado, no es un problema legal para mí, es un problema del corazón”, respondió.