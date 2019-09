Niurka dice que sí hubo romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

CDMX.- Ahora fue la vedette Niurka Marcos la que declaró que entre la conductora Yolanda Andrade y la primera actriz Verónica Castro sí hubo un romance.

En los últimos días Yolanda y “La Vero” han dado de qué hablar, luego de que Andrade dijo en entrevista con Javier Poza que se casó hace 20 años en Ámsterdam, Holanda, con una famosa actriz, muy querida por los mexicano.

A lo que el periodista le preguntó si se trataba de Verónica Castro, a lo que la también actriz contestó que sí y que no tiene nada de malo, pues ambas lo acordaron.

Fue un matrimonio simbólico, no hay nada legal”, respondió Yolanda.

Pero la mamá de Cristian Castro no tardó en responder y aclarar que ella jamás se ha casado y le pidió a Yolanda Andrade que la deje en paz, que ya basta de hacer bromas que no hacen reír.

Es una broma como las que hace siempre Yolanda... es una broma... pero ya le pedí de favor que me deje tranquila... con la pena pero yo no me casé”, dijo contundente.

Y sobre el tema ya opinó la cubana Niurka, quien es amiga cercana de la conductora 'Joe', como la conocen sus amigos, y señaló que ella misma se lo contó.

Yolanda es mi amiga y yo la quiero mucho, Verónica la admiro too much (demasiado), y Montserrat también como Yola es mi amiga, y eso fue un romance que existió hace como 20 años, fue simbólico, fue simbólico, una experiencia y Yola lo que hizo fue comentarlo”, dijo Niurka.

La ex esposa del productor Juan Osorio dijo que no lo ve mal, al contrario, son aventuras lindas.

¡Pero qué padre! Esas son aventuras señores, entiendan, la vida es linda, es hermosa, perfecta, está llena de aderezos”.

Niurka no descarta aventura con una mujer

Finalmente, la ex esposa del productor Juan Osorio confesó que no descartaría vivir una experiencia íntima con una mujer.

Yo tengo varias enamoradas lesbis, que me dicen unas cosas, que me encantan y todo y así como de pronto por casi caigo, no (caigo) todavía, pero si hubiera caído yo se los digo porque yo no tengo problema... para mí sería una aventura (…), entonces probaría”, remató.

Maxine culpa a Poza de 'manipular' a Yolanda Andrade

La periodista de espectáculos Maxine Woodside se mostró en desacuerdo con Javier Poza por la entrevista que le hizo a la conductora Yolanda Andrade, en la que confirma que se casó con una mujer en Ámsterdam.

A Maxine Woodside no le pareció que Javier Poza sugiriera el nombre de la actriz Verónica Castro en la entrevista con Yolanda Andrade en su programa de radio, pues esto le dio fuerza al escándalo del presunto matrimonio entre ambas hace 20 años.