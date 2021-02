Niurka fue acosada sexualmente por un vecino cuando tenía 7 años

Ciudad de México.- La actriz y cantante Niurka Marcos recordó que entre a los 7 años un vecino la acosaba sexualmente.

Mediante una entrevista para distintos medios de comunicación, Niurka comentó que vivió algo similar a lo que relató la cantante Yuri sobre un hombre que la había tocado cuando era pequeña.

Según relató la actriz, ella le contó a su mamá sobre la situación, por lo que fue a reclamarle a su vecino por las acciones.

La cantante mexicana, Yuri, también fue acosada sexualmente cuando apenas tenía 7 años de edad.

Recuerdo que había un señor que comenzó con 'quieres un dulce' y yo de sí, me gustan los dulces, 'ven nenita, estás bien bonita', yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde. Y luego me hice para atrás, él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina… Corrí a decirle a mi papá", detalló.