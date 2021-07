Ciudad de México.- No cabe duda que cuando Niurka Marcos explota, ¡explota en serio!, así lo confirmó su hijo Emilio Osorio al recordar cuando su mamá lo golpeó por grosero y hasta le rompió el labio.

El hijo del productor de Televisa, Juan Osorio, contó cuando Niurka quiso educarlo de una manera nada cariñosa, como cuando la misma actriz se manifestó sobre Alejandra Guzmán y declaró que si ella fuera la mamá de Frida Sofía, “la habría golpeado a tiempo”, debido a todo lo que la joven ha dicho de la rockera y de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien hace unos meses acusó de abuso sexual.

El actor juvenil recordó que una vez, su madre le rompió el labio inferior a la mitad al darle una cachetada porque dijo una grosería delante de Niurka.

Uno a veces le falta el respeto a sus padres y no se da cuenta de lo que está haciendo y creo es parte de la vida, es normal. Y sí, a mí en su momento (cuando era menor) recuerdo que dije una grosería asquerosa y me metió un izquierdazo así y me rompió el labio a la mitad. Entonces dime tú si volví a decir una mala palabra enfrente de ella a esa edad”, recordó Emilio.