México.- Niurka volvió a emitir su opinión “sin pelos en la lengua”, ahora contra Lyn May, la vedette de ascendencia china que en las últimas semanas promueve el uso de botox a través de sus redes sociales para que sus seguidoras se pongan bonitas.

Hace unos días, la vedette sorprendió a los internautas con un video que publicó en su Instagram en el que dice: “Hola amigas, las invito (...) a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes. Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”.

Ahora, en el programa “Venga la Alegría” presentaron un video en donde varios medios entrevistaron a Niurka Marcos sobre la campaña de botox que lidera Lyn May, quien tiene 68 años de edad.

La crítica de Niurka contra Lyn May hizo reír a los reporteros, pues al principio fue demasiado sincera, y después, hasta aplausos pidió para Lyn May.

A sus 53 años, Niurka descarta seguir las recomendaciones estéticas de Lyn May, por el contrario, presume que ella sí tiene arrugas normales en su rostro.

No no no no no, yo me he hecho tratamientos y los he exhibido en mis redes sociales, y como pueden ver, yo tengo todos los movimientos, arruguitas naturales de cualquier ser humano”, aseveró.