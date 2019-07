Niurka se baja la blusa en plena entrevista y ¡no traía brasier!

CDMX.- La cubana Niurka Marcos nos tiene acostumbrados a sus arranques y atrevimientos, pero esta vez se “brincó la barda”, se bajó una parte de la blusa en plena entrevista y enseguida se la bajó toda y no traía brasier.

Este acto tomó por sorpresa a los reporteros quienes le preguntaban sobre el conflicto que viven la rockera Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, y enseguida se vino el atrevimiento.

Pero el atrevimiento de Niurka Marcos se dio cuando estaba hablando de su edad y confesó que a sus 51 años se siente mejor que nunca y lo demostró enseñando sus senos.

Todos los remedios caseros habidos y por haber, me han funcionado de maravilla. Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen que quítatelo a los cinco minutos no, que quédate media hora con él, yo así con la cara toda tiesa”, confesó.