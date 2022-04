‘No caigan en esas pend***’: Christian Nodal reacciona a rumores de demanda a Belinda

Ciudad de México.- Luego de que varios rumores señalaran que Christian Nodal ya tiene nueva pareja sentimental, el cantante no ha dejado de estar bajo la lupa de los medios y en la opinión pública.

Ahora es el rumor con su ex prometida Belinda lo que tiene a Nodal en el centro de las notas de la prensa rosa, por lo que recientemente causó alboroto al dar réplica a la ola de comentarios que aseguran emprendió acción legal para que la intérprete de “Sapito” le regrese el costoso anillo de compromiso que le dio.

En esta ocasión el propio intérprete de “Ya no somos, ni seremos” rompió su silencio sobre la situación sobre la sortija carísima que compró como muestra del amor y del compromiso que tenía con la intérprete de “Bella traición”.

Todo sucedió durante una transmisión en vivo que el cantante de regional mexicano realizó en la plataforma Twitch para tener un encuentro con sus fans, sin embargo, Nodal se mostró molesto cuando una seguidora lo cuestionó acerca de una supuesta demanda a Belinda con el fin de poder recuperar la lujosa joya.

El cantante de regional mostró su molestia tras los rumores. Foto: Twitch.

Inmediatamente, Christian Nodal explotó y aseguró que si él no ha dado ninguna declaración no tienen por qué creer en todo lo que se dice en las redes.

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”, aclaró.

El cantante aseguró que a pesar de estar envuelto en varias controversias, no es una persona que se dedique a darles respuesta, sin embargo, señaló que en esta ocasión él piensa que pretenden sacar provecho de esta situación.

Una cosa es que no me guste, que yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado”, continuó.

Además, aprovechó para mandar un mensaje a toda su fanaticada para pedirles que ignoren todos los rumores que circulan, pues asegura que no está para “enfermarse de cosas negativas”.

Nodal dejó en claro que no deben creer en nada que no haya salido de su boca. Foto: Especial.

No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pende***as, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas”, explicó.

Finalmente, el intérprete de “Botella tras botella” insistió en pedirle a sus seguidores que no crean en ningún rumor hasta que él dé alguna declaración.

“No caigan, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca”, zanjó.

