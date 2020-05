¡No cantas!: Haters atacan a Andrea Escalona por dueto con Edwin Luna

México.- La polémica conductora de Televisa, Andrea Escalona compartió varias imágenes al lado de Edwin Luna para promocionar el tema ‘Telarañas’ que canta a dueto con él, lo que le acarreó reacciones de sus haters que le señalaron que no canta.

Y es que la conductora del matutino ‘Hoy’, Televisa, cuya producción está a cargo de su mamá, Magda Rodríguez, compartió un par de fotografías en las que posa muy juntita al vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’, Edwin Luna.

Pero no piensen mal, son fotos del video del tema ‘Telarañas’ que interpreta a dúo con él, cuyo video se estrena este viernes 15.

La también cantante de 33 años compartió con sus 1.5 millones de seguidores el material con la intención de promocionar el video del tema, pero no faltó la reacción de sus miles de haters que salieron a decirle que no canta.

Si estará todo lo hermosa, preciosa, buenona que quieran, pero de cantante no tiene ni dos milésimas, con su voz tan chillona lastima los oídos”, “Ja, ja, ja, ahora resulta que canta, ja, ja, ja, luego dirá que es envidia, pero no tiene un sólo talento artístico, esta mujer, su único talento se llama Magda Rodríguez”, “Zapatero a sus zapatos... Bueno, ni a eso, sino fuera por su mamá, no estaría en el programa”, “No cantas nada Andrea”, le escribieron.