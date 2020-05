'No dormí una noche antes' Tania Rincón revela por qué se salió de Venga la Alegría

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Tania Rincón, se sinceró en una entrevista y reveló por qué se salió de Venga la Alegría.

Mediante una entrevista para Verónica Hernández quien también fuera parte del elenco de Venga la Alegría hace algunos años, la exconductora declaró que hasta se cambiará de televisora.

No dormí una noche antes, me sentí super nerviosa, me sudaba la mano, todo el mundo se me quedaba viendo, pues es que era de la otra empresa, me sentía súper rara, pero al momento de entrar al foro todos me hicieron sentir bien", aseguró.