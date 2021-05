¡No es como Sansón! Amanda Miguel perdió la melena pero conserva su fuerza

No hace mucho, la cantante argentina Amanda Miguel impactó al aparecer en Instagram sin su clásica melena rizada y alborotada. Sin embargo, aseguró que perdió cabello, pero no fuerza ni presencia en el escenario, por eso se dispone a cantar junto a su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria en el concierto Siempre Juntos.

"Mi voz no cambia y Amanda Miguel en esencia es la misma, con pelo y sin pelo. Me quité un peso de encima. Nunca fue peluca, pero mi pelazo se fue dañando con las pinturas y arreglos para los shows y ya estaba cansada de tenerlo tan largo", agregó.

La argentina de 64 años confesó que fue su hija quien le cortó la cabellera mientras pasaban la pandemia en su casa de Los Ángeles. Aunque era un sello característico, dijo, la gente debe entender que su melena ya no era la misma. Ahora luce pelo corto y se dejó las canas.

"Agradezco que me acepten tal cual. Hay que entender que el tiempo pasa y hay cosas que uno debe aceptar. Yo acepto mi edad, mi pelo, mis cambios, sigo siendo una mujer súper feliz con todo lo que tengo y Dios me ha regalado. Así que me liberé", afirmó, además de que descubrió que el público no la quiere con peluca. Será su primer concierto con nuevo look.