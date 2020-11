"No es conductora", Daniel Bisogno arremete contra Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, fue fuertemente criticada por el conductor del programa de espectáculos ‘Ventaneado’ Daniel Bisogno.

Yalitza participó recientemente en la gala de los Latin Grammy 2020, cosa que al conductor no le agradó demasiado, pues aseguró que no debería haber estado en los galardones.

Yalitza no es conductora, por eso estamos como estamos, zapatero a tus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, expresó Bisogno.