‘No es para tanto ¡perra!’: Niurka le escupe a conductoras y la corren del programa

CDMX.- La polémica está muy lejos de quedar fuera de la vida de Niurka Marcos y en esta ocasión la vedette cubana dio de qué hablar luego de que le escupiera e insultara fuertemente a las conductoras del programa “Mojoe”, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Hace unos días Niurka fue invitada al programa de Unicable y aunque llegó muy feliz y hasta bailado, en el transcurso de su entrevista la charla y las bromas entre ella y las conductoras comenzaron a subir de tono, lo cual no terminó muy bien.

Todo comenzó cuando la vedette estaba bebiendo agua y las conductoras le dijeron que “les hiciera una limpia”, fue entonces que la cubana escupió el líquido primero hacia el piso y posteriormente hacia Montserrat y Yolanda.

Las presentadoras, lejos de enojarse, tomaron como broma la acción de Niurka e incluso Yolanda hasta se dio una vuelta para que quedara “bañada” completamente.

Pero la cosa no paró ahí, pues más adelante bromearon sobre juegos sexuales y fue entonces que la vedette se montó sobre Montserrat.

Oliver le dijo a Niurka que abandonara el foro y ésta no dudó en obedecer la orden, pues se sintió muy ofendida. Montserrat rápidamente corrió tras de ella y le dijo que había sido una broma, pero Niurka la ignoró y siguió hasta salir del foro.

Luego de que se diera a conocer la fallida participación de la famosa en el programa de Unicable, Yolanda Andrade aseguró en una entrevista a la revista TvNotas que nunca hubo un pleito y que al contrario, que la participación de Niurka salió muy bien.

La presentadora señaló que incluso la cubana hasta les había enseñado los pechos a ella y a su compañera y que bromearon bastante “tras bambalinas”.

No obstante, Niurka dio una versión muy diferente de lo que sucedió en el programa y hasta insultó a Oliver por haberla corrido.

A través de su cuenta de Tik Tok, Marcos señaló que ella no se enojó en un principio, que al contrario, se estaba divirtiendo pero que si la habían corrido, ella no tenía porque estar más ahí.

Además, dijo que cuando Montserrat fue tras ella no lo hizo de manera sincera, sino para llamar la atención y le recriminó que tratara mal a sus invitados.

La molestia de Niurka fue tal que incluso insultó a la presentadora y la llamó “tontita”, “mustia” y “perra”.

Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme.

Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”, apuntó.