No fue en mi año: Irina Baeva sobre video íntimo de su pareja, Gabriel Soto

México.- Tras la filtración del video sexual del actor Gabriel Soto, la actriz rusa Irina Baeva no había dado declaraciones, hasta ahora y dijo que de plano el 2020 no fue su año.

Durante su paso por el aeropuerto de Miami, Irina Baeva fue detenida por la prensa para hablar sobre la violación a la intimidad de su actual pareja.

Lo que te puedo decir es que no fue en mi año. No es que me corresponda a mí hablar del tema”, dijo la actriz al medio ‘Suelta la sopa’, a quienes pidió que le hagan a Soto las preguntas e insistió en que es un material de hace muchos años.